Борщ більше не начальник ДАБК
11:06, 27 грудня 2008Харьків
0 0
Вийшов наказ міністра
Харків. 26 грудня. УНІАН. Олег БОРЩ звільнений з посади начальника територіального органу Державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, О.БОРЩА звільнено згідно з наказом міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДИ.
О.БОРЩ звільнений з дати видання наказу - 24 грудня 2008 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter