Борщ більше не начальник ДАБК

Вийшов наказ міністра

Харків. 26 грудня. УНІАН. Олег БОРЩ звільнений з посади начальника територіального органу Державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, О.БОРЩА звільнено згідно з наказом міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДИ. О.БОРЩ звільнений з дати видання наказу - 24 грудня 2008 р.

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