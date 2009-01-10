Аваков сподівається на «здоровий глузд, розум і совість» Путіна та Медвєдєва
Губернатор прикордонної області, якій Росія перекрила поставки газу, ще раз прокоментував ситуацію на газовому фронті…
Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що влада Росії має платити Україні адекватну ставку за транзит російського газу її територією.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так А.АВАКОВ прокоментував конфлікт, що виник між Росією та Україною у газовій сфері.
«Упевнений, що здоровий глузд візьме своє, і ми зможемо мати адекватне постачання газу за адекватною ціною з боку Російської Федерації, і у російської влади вистачить розуму, здорового глузду і совісті платити Україні адекватну транзитну ставку, - сказав А.АВАКОВ.
Говорячи про наслідки припинення поставок газу в Харківську область, губернатор поінформував, що тиск газу в магістральних газопроводах високого і середнього тиску на території області знаходиться в нормі. За його словами, це дозволяє говорити про технологічно безпечну експлуатацію всіх систем газового господарства і по області, і по головному міському кільцю.
«На сьогоднішній день ми, де це можливо, вдалися до резервних джерел палива і енергії. Зокрема, на «ТЕЦ-5» вже другий день 6 з 8 форсунок працюють на мазуті», - повідомив А.АВАКОВ.
Згідно з рішенням надзвичайного штабу, який створений розпорядженням губернатора з початку року, повідомив А.АВАКОВ, вжито всіх заходів для того, аби «ТЕЦ-5» щодня поповнювала свої резерви мазуту, укладені нові угоди, відкрито спеціальне фінансування, і сьогодні теплоелектроцентраль щодоби спалює стільки мазуту, скільки і отримує, забезпечуючи баланс.
«Навіть у разі збереження статус-кво, при якому Росія продовжуватиме залишати засувки закритими, Харківщина зможе знаходитися на автономному забезпеченні своїми ресурсами достатньо тривалий період часу - це декілька десятків днів, як мінімум, при тому, що ми практично не обмежуємо режими», - зазначив А.АВАКОВ.
Він також підтвердив, що деякі заходи економії в промисловості все ж таки введені. Більше того, всім промисловим підприємствам розіслані відповідні телеграми, які підписані обл- і міськгазом, про введення суворого режиму економії і попередження про необхідність перейти на резервні джерела живлення.
«Проте, не ключові підприємства харчової промисловості, не підприємства, для яких критичним є безперебійний цикл, такі, як, наприклад, склозаводи та інші, ці заходи не торкнулися. Таким чином, система в Харківській області повністю збалансована», - наголосив А.АВАКОВ.
Він висловив упевненість, що в найближчими днями ситуація нормалізується.