Зарплата селян зросла в 1,5 рази

Харків. 13 січня. УНІАН. За рік рівень середньої заробітної плати в сільському господарстві Харківської області збільшився майже в півтора рази.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської області з посиланням на

заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА, у січні – листопаді 2008 року рівень середньої заробітної плати в сільському господарстві Харківщини становив 1186 грн., що на 46,4% більше показників аналогічного періоду попереднього року.

За даними В.ЗВЄРЄВА, найвищий рівень заробітної плати мають господарства Кегичівського (1548,25 грн.), Дергачівського (1333,28 грн.) та Чугуївського (1298,31 грн.) районів.

Найнижчий рівень зарплат - у господарствах Близнюківського (829,1 грн.) та Богодухівського (984,25 грн.) районів області.