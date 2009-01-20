У потягу Сімферополь – Москва виявили наркотики

Харків. 20 січня. УНІАН. У пункті контролю «Харків» під час прикордонно-митного контролю в потягу «Сімферополь – Москва» було виявлено 1 кг 614 грамів наркотиків.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, наркотики було виявлено з допомогою службового собаки у 35-річного громадянина України.

Поліетиленові пакунки з марихуаною перевозилися у міжстельовому просторі купе вагону.

Пасажира та наркотичну речовину передано до відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Харківській області. Розглядається питання про порушення карної справи, повідомив прес-секретар.