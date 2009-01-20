У Євросоюзі заявляють, що Україна не крала газу

Харків. 20 січня. УНІАН. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявляє про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні в Кабінеті міністрів України на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Немає таких фактів, що Україна відбирала газ несанкціоновано», - сказав А.ПІБАЛГС.

За його словами, після 31 грудня весь об`єм заявленого Росією газу збігався з даними, зареєстрованими на українському боці. «Після 31 грудня було дуже гарне транспортування «Нафтогазу» - всі числа, які входили і виходили, збігалися», - сказав А.ПІБАЛГС.