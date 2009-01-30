Погода на 31 січня

Харків. 30 січня. УНІАН. У суботу, 31 січня, та території України за прогнозами синоптиків буде хмарна з проясненнями погода. У південній частині очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в Криму подекуди сильні опади; на решті території місцями пройде невеликий сніг. На дорогах країни, крім півдня, спостерігатиметься ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 10°, вдень в Україні від 4° морозу до 1° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

У Київській області утримається хмарна з проясненнями погода. Місцями пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° морозу.

У м. Києві місцями пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.