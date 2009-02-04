До Харкова прибула військова делегація США

Харків. 4 лютого. УНІАН. Сьогодні в Центрі підготовки сержантів (ЦПС) Збройних сил України (Харків) розпочала дводенну роботу іноземна військова делегація на чолі з начальником відділу у справах оборонного співробітництва посольства США в Україні підполковником Робертом ТІММОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Регіональному медіа-центрі (РМЦ) Міноборони України, мета візиту делегації - вивчення напрацювань у навчальному процесі в нещодавно створеної структурі Міноборони України. Також буде оцінено методичну допомогу, яку нині надає американська цивільна організація As MPRI з підготовки українських сержантських кадрів.

За інформацією РМЦ, серед позаштатних викладачів центру сержантів є сержант-майор запасу армії США та активний член As MPRI Ніколас СПЕЙД, який вже два місяці поспіль передає свій бойовий довід колишнього військовослужбовця. Із застосування передових методик виховання лідерських якостей, розроблених за океаном, Н.СПЕЙД навчає українців бути першим помічником для офіцерів та наставником для підлеглих.

Як зазначив у своєму виступі перед курсантами ЦПС Р.ТІММ, «у планах моїх керівників є продовження співпраці та надання допомоги Україні у питаннях формування сержантського корпусу високого фаху». «Нам дуже сподобалася, - додав він, - проведена на цей час робота викладачів навчального закладу».

Як повідомили в РМЦ, перший випуск спеціалістів цього набору намічено на 3 березня 2009 р. На святкові заходи запрошено представників посольства США в Україні, а також головного сержанта Сухопутних військ армії США Кенеф ПРЕСТОН.

Планується, що вже наприкінці 2009 р. на базі ЦПС буде сформовано коледж, де крім сержантів молодшого та середнього рівнів готуватимуть ще військовослужбовців вищого рівня до головного старшини Генерального штабу ЗСУ включно. На той час випускники зможуть набувати у Харкові освітянський рівень «молодшого спеціаліста».

Як повідомляв УНІАН 1 грудня 2008 р. Центр підготовки сержантів ЗСУ здійснив свій перший набір сержантів молодшого та середнього рівнів. За новою концепцією градації та кар’єрного зростання сержантського корпусу випускники цього навчального закладу зможуть обіймати посади – від сержанта роти (батареї) до головного сержанта батальйону (дивізіону). У Харкові набувають певного фахового рівня 65 прапорщиків та сержантів першого набору.