Підозрювані у потрійному вбивстві на Салтівці затримані

Двох чоловіків та жінку знайшли мертвими рано вранці на перехресті проспекту Тракторобудівників та вулиці Героїв Праці у четвер, 5 лютого. У всіх трьох були колото-різані поранення.

Сьогодні правоохоронці повідомили: підозрювані у вбивстві затримані. Це двоє харків’ян – 1989 та 1985 року народження. Обидва – раніше засуджені. Міліція підкреслює: підозри аргументовані, у хлопців вилучені речові докази.

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