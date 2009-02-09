Підозрювані у потрійному вбивстві на Салтівці затримані
10:35, 09 лютого 2009Харьків
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Обидва – раніше засуджені
Двох чоловіків та жінку знайшли мертвими рано вранці на перехресті проспекту Тракторобудівників та вулиці Героїв Праці у четвер, 5 лютого. У всіх трьох були колото-різані поранення.
Сьогодні правоохоронці повідомили: підозрювані у вбивстві затримані. Це двоє харків’ян – 1989 та 1985 року народження. Обидва – раніше засуджені. Міліція підкреслює: підозри аргументовані, у хлопців вилучені речові докази.
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