Василь Синчук про осіб, причетних до корупційних дій

Прокуратура Харківської області виступає за реальний, а не умовний термін ув’язнення осіб, причетних до корупційних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

«Ми змінимо ставлення до мір покарання. Це буде радикальна зміна цього ставлення. Не буде прокуратура залишатися осторонь від дуже лояльних рішень суду, а вони були до цього дуже лояльні», - наголосив В.СИНЧУК.

На його думку, особи, причетність яких до корупційних дій доведена, мають відбувати покарання згідно з чинним законодавством.

«Вони мають відбувати покарання. Ніяких умовних. Є від 5 до 8 – будьте ласкаві, прошу на цей термін», - заявив В.СИНЧУК.