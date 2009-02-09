Василь Синчук про осіб, причетних до корупційних дій
11:27, 09 лютого 2009Харьків
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Заява прокурора області
Прокуратура Харківської області виступає за реальний, а не умовний термін ув’язнення осіб, причетних до корупційних дій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.
«Ми змінимо ставлення до мір покарання. Це буде радикальна зміна цього ставлення. Не буде прокуратура залишатися осторонь від дуже лояльних рішень суду, а вони були до цього дуже лояльні», - наголосив В.СИНЧУК.
На його думку, особи, причетність яких до корупційних дій доведена, мають відбувати покарання згідно з чинним законодавством.
«Вони мають відбувати покарання. Ніяких умовних. Є від 5 до 8 – будьте ласкаві, прошу на цей термін», - заявив В.СИНЧУК.
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