Дитсадок та школа у Катеринівці працюють

У Катеринівці – це під Лозовою, - де вчора трапилась пожежа на складі ядохімікатів, рятівники закінчили працювати, повідомили в облуправлінні МНС.

Вчора зранку почали горіти бочки з хімікатами, що зберігалися на території колишнього підприємства «Сельхозхимия». Впоратися з вогнем вдалося лише через 5 годин. Над населеним пунктом стояла хмара диму, навкруги – різкий хімічний запах.

Дітей зі школи та дитячого садка влада вирішила евакуювати до місцевого будинку культури. Вивезли й мешканців, які не ризикнули залишитися вдома.

Під час пожежі ніхто не постраждав. І вже увечері мешканці населеного пункту повернулися у домівки. Сьогодні, повідомили в обласному управлінні МНС, дитсад і школа працюють у нормальному режимі.

Розбираються в обставинах пожежі правоохоронці: прокуратура області вчора порушила справу про недбалість. Що буде з ядохімікатами, вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.

Медіапорт