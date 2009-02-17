Льовочкін хоче погнати Грицака з Партії регіонів

Харків. 17 лютого. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Сергій Льовочкін вважає, що з Партії регіонів треба виключити Тараса Чорновола і харків`янина Василя Грицака. Крім того, С.Льовочкін спростував інформацію про те, що він нібито добивається порушення кримінальної справи проти Грицака. Про це Льовочкін заявив в інтерв`ю виданню Фокус.

«У нас зараз два зрадники – Чорновіл і Грицак. Це всього 2% – нормальний коефіцієнт помилки. Ось приклад: після голосування за відставку уряду на табло висвічується цифра «203», і я бачу, як через голови міністрів Грицак лізе поздоровляти Тимошенко, і це бачу не тільки я, але і лідер Партії регіонів. Або прямо на політраді Грицак говорить нам: «Хлопці, я з вами не голосуватиму, тому що у мене є фірма, мене цікавить прибуток». І його не виганяють з партії! Вони тепер придумують своїми кагебешними мізками, я говорю про людей групи Клюєва, що я міг порушувати якісь кримінальні справи проти Грицака. Це не відповідає дійсності. Мене не цікавить ні Грицак, ні його бізнес», - сказав Льовочкін, - передає Рroua.

Як повідомлялосі в пресі, наприкінці минулого тижня харківський депутат від Партії регіонів Василь Грицак заявив, що невдале голосування за відставку уряду і прем`єр-міністра Юлії Тимошенко було провокацією з боку його однопартійця Сергія Льовочкіна.

Про це Грицак сказав у ефірі 5 каналу: «Пан Льовочкін, який був головним організатором цієї відставки, спрацював на уряд Тимошенко і додав їй особисто рейтинг. Це було провальне голосування. Це було голосування, у якому Партія регіонів не повинна була брати участь. Це була провокація з боку Льовочкіна».