У Генуї розпочався матч Сампдорія - Металіст

Харків. 18 лютого. УНІАН. У ці хвилини на стадіоні «Луїджі Ферраріс» в італійському місті Генуя розпочався матч 1/16 фіналу Кубку УЄФА між місцевою Сампдорією і харківським Металістом. Стартовий склад команд: Металлист: Горяїнов (к), Майдану, Обрадович, Тато Гуйе, Бордіян, Едмар, Рикун, Слюсар, Валяєв, Олійник, Жажа. Сампдорія: Кастелацці, Станкявічус, Раджі, Луккині, Падаліно, Дессена, Паломбо (к), Франчеськіні, Циглер, Белуччі, Кассано. Трансляція матчу на УТ-1. Оn-line трансляція на сайті Металіста. http://www.metallist.kharkov.ua/online/1295.html

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