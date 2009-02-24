У Харкові згадають про прикордонну співпрацю

Харків. 24 лютого. УНІАН. 25 - 26 лютого у Харкові відбудеться перше засідання Підкомісії з питань міжрегіонального та прикордонного співробітництва Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і євроінтеграції Харківської облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО.

За його словами, під час засідання сторони планують обговорити питання, пов’язані з перспективами розвитку українсько-російського міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

25 лютого планується засідання груп експертів української та російської сторін. 26 лютого відбудеться засідання під керівництвом співголів комісії - заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України А.ТКАЧУКА і заступника Міністра регіонального розвитку Російської Федерації М.ТРАВНІКОВА, поінформував В.КОВАЛЕНКО.