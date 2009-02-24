Курси валют у банках Харкова

Долар: 8,5 – 9 грн.

Харків. 24 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 24 лютого: Мегабанк – купівля долара - 8,95 грн. (продаж - 9,5 грн.), євро - 11,5 грн. (12,2 грн.), Меркурій - 8,95 (9,4), 11,3 (12,3), Реал-банк - 9 (9,3), 11,4 (11,9), Факторіал-банк - 8,5 (9,5), 11 (12,3), Базис - 8,7 (9,35), 11 (12,25) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 24 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 23 лютого – 770.0000) 100 EUR – 985.4460 (на 23 лютого – 969.5070) 10 RUR – 2.1344 (на 23 лютого – 2.1344).

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