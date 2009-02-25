Розміщення облігацій ВП ХМР накрилося

Харків. 25 лютого. УНІАН. Розміщення облігацій внутрішньої позики Харківської міської ради не відбулося.

Як повідомляє сайт міськвиконкому, таке рішення ухвалили депутати сьогодні на сесії міськради.

Депутати узяли до уваги ту обставину, що на дату закінчення первинного розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики Харківської міськради (серія В і С) в кількості серія В - 200 000 шт., загальна номінальна вартість 200 млн. грн., серія С - 305 000 шт., загальна номінальна вартість 305 млн. грн., не були поміщені договори купівлі - продажу облігацій.

Це пояснюється нестабільною фінансовою ситуацією, яка склалася на фінансовому ринку України, коливанням курсу гривні до іноземних валют, зниженням рейтингу України тощо, йдеться у повідомленні.