Три елементи FREYJA вже є: Зеленський розповів про готовність системи

Окремо Київ домовився з Копенгагеном про обговорення питання про постачання 800 тис. снарядів для F-16.

На переговорах у Данії основну увагу приділили зимовій допомозі та посиленню протиповітряної оборони. Також було обговорено розвиток української антибалістичної системи FREYJA.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Данії.За словами президента, партнери повідомили про готовність датського радара – першого елемента системи. Українська сторона, у свою чергу, вже підготувала ракету та пускову установку.

"Пускова установка та ракета – це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", - деталізував президент.

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Крім цього він повідомив, що Данія виділить Україні пакет підтримки на 645 млн євро, який передбачає фінансування виробництва дронів, боєприпасів для винищувачів F-16 та допомогу енергетиці Херсонщини.

За його словами, близько 200 млн євро з данського пакета спрямують на виробництво безпілотників. Також допомога включає 20-мм боєприпаси для F-16, необхідні для перехоплення реактивних дронів типу "Шахед", та окреме фінансування спільного виробництва озброєння.

Крім того, за словами президента, окремо Київ домовився з Копенгагеном про обговорення питання про постачання 800 тис. снарядів для F-16.

"Проговорюємо великий обсяг снарядів до F-16, який нам потрібен - 800 тис. Це на пів року. І під час зустрічі в Данії ми домовилися, що вони вирішать це питання", деталізував Зеленський.

За його словами, окремий енергетичний пакет передбачений для Херсонської області. Зеленський пояснив, що звернувся до данських партнерів із проханням про таку підтримку через складну ситуацію в енергетиці регіону.

Підтримка від північних країн та посилення ППО

Зеленський також повідомив про зустріч із представниками північних країн формату N5. Усі партнери підтвердили готовність підтримувати Україну наступного року.

Основну увагу під час переговорів приділили зимовій допомозі та посиленню протиповітряної оборони. Крім того, обговорили розвиток української антибалістичної системи FREYJA.

За словами президента, партнери доповіли про готовність данського радара – першого елемента системи. Українська сторона, своєю чергою, вже підготувала ракету та пускову установку:

"Пускова і ракета – це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів".

Також під час зустрічей порушували питання фінансування програми PURL, у межах якої Україна отримує американське озброєння. Президент зазначив, що наразі коштів для неї недостатньо, тому партнери мають збільшити свої внески.

Україна шукає альтернативи супутниковому зв'язку

Ще однією темою переговорів стало забезпечення України супутниковим зв'язком. За словами Зеленського, Київ уже тестує кілька альтернативних варіантів і розпочав співпрацю з Францією, Норвегією, Данією та Фінляндією.

До цієї роботи також долучиться Німеччина.

Президент визнав, що пошук і впровадження альтернатив потребуватиме часу, однак Україна домовилася з партнерами продовжувати роботу в цьому напрямі.

Допомога Данії Україні: новини

Данія є одним із ключових партнерів України та послідовно надає їй військову, фінансову й гуманітарну допомогу. Копенгаген підтримує українську армію, долучається до посилення протиповітряної оборони, фінансує закупівлю українського озброєння та допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру.

Зоврема, 23 жовтня Данія передала Україні боєприпаси, які допоможуть F-16 збивати реактивні "Шахеди". Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення ворожих дронів.

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