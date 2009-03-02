ФК Харків програв Арсеналу

Харків. 2 березня. УНІАН. Клуб Харків у неділю програв виїзний матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу київському Арсеналу з рахунком 0:1. Гол у ворота харків’ян Іонуц Мазилу. Маючи 9 очок, ФК Харків перебуває на останньому місці турнірної таблиці Чемпіонату Після програшу Харків з 9 очками перебуває на останньому місці Турнірної таблиці Чемпіонату. Металіст свій черговий матч 2-го кола зіграє 4 березня з київським Динамо.

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