ФК Харків програв Арсеналу
00:05, 02 березня 2009Харьків
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Харків. 2 березня. УНІАН. Клуб Харків у неділю програв виїзний матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу київському Арсеналу з рахунком 0:1.
Гол у ворота харків’ян Іонуц Мазилу.
Маючи 9 очок, ФК Харків перебуває на останньому місці турнірної таблиці Чемпіонату
Після програшу Харків з 9 очками перебуває на останньому місці Турнірної таблиці Чемпіонату.
Металіст свій черговий матч 2-го кола зіграє 4 березня з київським Динамо.
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