Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

00:12, 02 березня 2009
Харьків
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Гра Металіста попереду

Харків. 2 березня. УНІАН. 28 лютого – 1 березня пройшли матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)

Металург  З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30)

Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56)

Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10)

Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)

Арсенал - ФК Харків 1:0 (Мазілу 12)

Карпати - Чорноморець 3:0 (Кузнєцов 16, 69, Кожанов 79)

2 березня грають Іллічівець - Шахтар.

На 4 березня календар чемпіонату передбачив зустріч... Металіст - Динамо.

 

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