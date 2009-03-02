Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
00:12, 02 березня 2009Харьків
0 0
Гра Металіста попереду
Харків. 2 березня. УНІАН. 28 лютого – 1 березня пройшли матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу.
Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)
Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30)
Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56)
Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10)
Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80)
Арсенал - ФК Харків 1:0 (Мазілу 12)
Карпати - Чорноморець 3:0 (Кузнєцов 16, 69, Кожанов 79)
2 березня грають Іллічівець - Шахтар.
На 4 березня календар чемпіонату передбачив зустріч... Металіст - Динамо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter