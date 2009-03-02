Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

Гра Металіста попереду

Харків. 2 березня. УНІАН. 28 лютого – 1 березня пройшли матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу. Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80) Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30) Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56) Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10) Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80) Арсенал - ФК Харків 1:0 (Мазілу 12) Карпати - Чорноморець 3:0 (Кузнєцов 16, 69, Кожанов 79) 2 березня грають Іллічівець - Шахтар. На 4 березня календар чемпіонату передбачив зустріч... Металіст - Динамо.

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