Земля на Харківщині подешевшала

Харків. 2 березня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в лютому ц.р. знизилася на 7,16% або на 143 дол. США – до 1 856 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Developmen».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 6,94% (144 дол.) – до 1 930 дол./сотка, у Дергачівському районі – на 7,41% (146 дол.) – до 1 825 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 10,24% (119 дол.) – до 1 043 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в січні ц.р. знизилася на 6,21% або на 132 дол. – до 1 999 дол. за сотку; у 2008 році - на 28,5% (473 дол.) – до 2 131 дол. за сотку.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджнх селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.