Сьогодні Металіст приймає Динамо

Харків. 4 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на стадіоні «Металіст» відбудеться матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу у Прем’єр-лізі Металіст (Харків) – Динамо (Київ).

Початок гри о 18.00. Матч транслюватиметься на телеканалі УТ-1. Також проходитиме On-Line трансляція на сайті клубу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, на ранок 4 березня на матч продано майже 16 тисяч квитків – це менше половини від наявних.

Інтерес до гри дуже великий, оскільки вона пройде напередодні зустрічі цих же команд у рамках розіграшу 1/8 фіналу Кубка УЄФА, яка відбудеться 12 березня.

Обидва клуби є лідерами Чемпіонату: Динамо посідає перше місце (43 очки), Металіст іде на другому (37). У спину Металіста дихають полтавська Ворскла (36), донецькі Металург (34) і Шахтар (34).

У разі програшу Металіст зберігає за собою друге місце в турнірній таблиці.

Клуб Харків перебуває на останньому, 16-му місці в Чемпіонаті.