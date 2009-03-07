Стихія залишила без світла північні райони області

Харків. 7 березня. УНІАН. Населені пункти кількох північних районів області постраждали від стихії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з надзвичайних ситуації Харківської облдержадміністрації, дощ зі снігом, налипання мокрого снігу і обледеніння призвело до обривів дроту на лініях електропередач.

Внаслідок цього без світла залишилися 60% будинків Люботина, а також деякі населені пункти Люботинського (Манченки, Буди), Богодухівського (селища Горького, Кленове, Ватутіне) та Дергачівського (Мала Данилівна, Комунар, Подвірки) районів.

На місцях працюють ремонтні бригади, зазначили в Управлінні.