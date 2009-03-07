Харків. 7 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав жінок зі святом 8 Березня.

Губернатор висловив слова глибокої вдячності харків’янкам за «жіночу мудрість, силу і терпіння», на яких, переконаний він «тримається світ».

«На превеликий жаль, у буднях сьогодення ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних, самовідданих жінок навколо нас», - йдеться у привітанні, текст якого розміщений на сайті облдержадміністрації.

А.АВАКОВ: «Бажаю кожній з вас, любі жінки, міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії, добра й упевненості у своїх силах, розуміння, кохання та вірності ваших близьких.

Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти й звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму!».