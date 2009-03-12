У Харкові будівельники пікетували ДАБК

Харків. 14 березня. УНІАН. Сьогодні представники 14 будівельних організацій провели пікетування приміщення інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (ДБАК) в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції звинуватили чиновників ДАБК у тому, що вони паралізують будівельну галузь Харківщини.

Пікетування пройшло під прапорами різних політичних партій, але її учасники заявили, що їхня акція не є політичною, і наявність символіки означає, що всі політичні сили підтримують будівельників.

Учасники акції вимагали від чиновників ДАБК прийняти в експлуатацію побудовані будівлі, відмінити незаконні розпорядження, видати дозволи на будівництво. Крім того, пікетники звинуватили в бездіяльності міністра регіонального будівництва Василя КУЙБІДУ, зажадали від нього наведення порядку і поставили вимогу якнайшвидше призначити нового керівника харківської інспекції ДАБК.

У Ході акції пролунали також вимоги відставки В.КУЙБІДИ.

Організатори пікету нагадали, що наказом №595 Мінрегіонбуд зобов`язав харківську інспекцію ДАБК відмінити 53 незаконно виданих розпорядження, продовжити дозвіл на будівництво заблокованих об`єктів, прийняти в експлуатацію закінчені будівництвом будівлі і провести атестацію співробітників харківської інспекції. За словами учасників акції, кілька місяців чиновники ДАБК ігнорують цей наказ.

«У протистоянні з ДАБКом будівельники використовували всі цивілізовані методи – звернення, листи, переговори. Чиновники, керуючись далеко не державними інтересами, залишаються глухими до наших вимог. Тому сьогодні ми хочемо бути почутими, нехай і таким методом» - заявив голова наглядової ради АТ «Житлобуд-2» Юрій КРОЛЕНКО.

Учасники пікетування оголосили, що сьогодні вони розпочинають низку акцій протесту і вже у п’ятницю, 13 березня, зі своїми вимогами проведуть мітинг у Києві.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та голова облради Сергій ЧЕРНОВ звернулися з телеграмами до керівництва держави з проханням прискорити вирішення питання стосовно призначення нового керівника ДАБК у Харківській області. У своїх телеграмах до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО керівники області наголосили, що затягування з прийняттям зазначеного рішення не сприяє нормалізації ситуації в будівельній галузі Харківщини.

А.АВАКОВ поінформував, що будівельні організації попередили облдержадміністрацію, що знову вдадуться до проведення актів соціального протесту на дії ДАБК та Міністерства регіонального будівництва. «Проти такої позиції будівельників, - говорить А.АВАКОВ, - органам державної влади та місцевого самоврядування Харківщини немає що заперечити».