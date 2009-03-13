Курси валют у банках Харкова

Долар 8,1 – 8, 32 грн.

Харків. 13 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 13 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,15 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,4 грн. (10,8 грн.), Меркурій - 8,1 (8,4), 10,2 (10,85), Реал-банк - 8,32 (8,47), 10,57 (10,88), Факторіал-банк - 8,2 (8,45), 10,05 (10,8), Базис - 8,17 (8,37), 10,45 (10,8) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 13 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 12 березня – 770.0000) 100 EUR – 984.2140 (на 12 березня – 984.5220) 10 RUR – 2.1816 (на 12 березня – 2.1927).

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