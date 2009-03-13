Луценко – Добкіну й Кернесу: «Будьте готові»

Харків. 13 березня. УНІАН. У свідченнях нещодавно затриманого працівниками харківської міліції Сергія МИХАЙЛИЧЕНКА, який знаходився у розшуку за здійснення ряду тяжких злочинів, згадуються прізвища мера Харкова Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це 12 березня на прес-конференції у Харкові заявив Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, повідомляє видання «Главное».

«Найбільшим успіхом обласної міліції я вважаю результат багатомісячної роботи в прокуратурі, а потім по розшуку і затриманню особливо небезпечного злочинця, підозрюваного в здійсненні низки резонансних злочинів, зокрема низки вбивств. У явці з повинною він називає прізвища і пана ДОБКІНА, і пана КЕРНЕСА. Відповідно до них після проведення певних слідчих дій виникатиме все більше й більше питань», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, в даний час слідча група головного слідчого управління МВС проводить відповідну роботу. «Залежно від того, що буде він (С.МИХАЙЛИЧЕНКО – ред.) повторювати при очних ставках, при відтворенні обстановки і т.д., ми проведемо відповідну роботу і з панами КЕРНЕСОМ і ДОБКІНИМ. На сьогоднішній день їхній статус – свідки», - зазначив глава МВС, додавши, що «після збору всіх фактів, що цікавлять слідство, будуть поставлені питання і їм».

«Я хотів би сьогодні закликати всіх свідків, зокрема що посідають високі посади, бути готовими до таких допитів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Главное» нагадує, що Сергій МИХАЙЛИЧЕНКО є одним з організаторів масової бійки на Клочківській, 197 у грудні 2006 року між охоронцями «Таргета» і спеціально підготовленими людьми в білих рукавичках. Також він підозрюється у скоєнні злочину стосовно депутата Олега МЕДВЄДЄВА, якому відрізували ніс і вуха і порізали сідниці. Зараз він знаходиться у СІЗО в Києві.