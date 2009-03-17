Турбоатом діставатиме преса

5 канал: перше журналістське розслідування

Харків. 17 березня. УНІАН. У вівторок,17 березня, о 22.35 в ефірі «5 каналу» вийде програма «Народний контроль», присвячена найбільшому українському турбобудівельному підприємству «Турбоатом». Автори програми провели перше журналістське розслідування ситуації на підприємстві і спробували встановити причину численних фінансових і політичних скандалів, що виникають навколо харківського заводу, йдеться в анонсі.

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