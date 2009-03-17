Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 17 березня. УНІАН. Середній курс купівлі/продажу долара в комерційних банках України сьогодні трохи змінився, порівняно з 16 березня, і становить 8,09/8,25 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі/продажу євро в комерційних банках України сьогодні трохи підвищився, порівняно з 16 березня, і становить 10,43/10,85 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні підвищився на 0,5%, порівняно з 16 березня, і становить 0,2149 грн., продажу – також на 0,5% – до 0,2503 грн.

Долари США в комерційних банках Києва сьогодні купують у середньому по 8,10 грн./дол., продають – по 8,24 грн./дол. Курс у комбанках столиці трохи змінився порівняно з 16 березня.

Євро в столиці купують у середньому по 10,49 грн. (курс майже не змінився), продають – по 10,87 грн. (курс трохи підвищився).

Комбанки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,2135 грн., продають – по 0,2574 грн. (курс майже не змінився порівняно з 16 березня).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,35 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,30 грн., євро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,10/8,20 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 10,04234 грн., до російського рубля – 0,22102 грн.