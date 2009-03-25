Сьогодні міськрада виступить проти всіх – Президента, Кабміну, парламенту

Харків. 25 березня. УНІАН. Сьогодні відбудеться 32-а позачергова сесія Харківської міськради V скликання.

Як повідомляє сайт МР, депутати розпочнуть роботу о 12 годині у сесійній залі міської ради (пл. Конституції, 7).

Згідно з розпорядженням міського голови Михайла ДОБКІНА, до порядку денного внесено 4 питання, а також «різне».

Першим планується розглянути питання «Про вимогу Харківської міської ради до Президента України, Кабінету міністрів України та Верховної ради України щодо дострокового припинення їхніх повноважень у зв’язку з неспроможністю здійснювати управління державою в умовах гострої фінансово-економічної, соціальної та політичної кризи».

Також депутати обговорять питання комунальної власності Харкова, передачі повноважень Харківській обласній раді, а також про надання згоди на проведення централізованих перерахувань.