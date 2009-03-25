Добкін змусив Александровську покинути сесію

Харків. 25 березня. УНІАН. Перший секретар Харківського обкому КПУ, народний депутат України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА залишила залу, де в ці хвилини триває позачергова сесія Харківської міськради, яка обговорює питання про вимогу відставки Президента України та дострокового припинення повноважень уряду і парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, нардеп покинула сесію після того, як мер Михайло ДОБКІН прокоментував виступ самої А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, її критику Партії регіонів, репліки комуністки з місця та позицію КПУ у Верховній раді.

Реакція А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ була викликана також критикою народного депутата Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ на адресу фракції КПУ, яка, як вона висловилася, просто заробляє гроші на політиці.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА заявила, що вона не хоче «брати участі у блефі, обмані та голому популізмі», і висловила жаль, що «Партія регіонів перестала бути тією силою, яка можеть добитися успіхів».

Після цього А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА покинула залу сесії.

Вона закликала комуністів не голосувати з питання, яке обговорюється.