Харківська міськрада вимагає відставки всіх

Харків. 25 березня. УНІАН. Депутати Харківської міськради проголосували за відставку Президента України та дострокового припинення повноважень уряду і парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини завершилися дебати з цього питання, які тривали близько чотирьох годин.

Питання порядку денного було сформульовано так: «Про вимогу Харківської міської ради до Президента України, Кабінету міністрів України та Верховної ради України щодо дострокового припинення їхніх повноважень у зв’язку з неспроможністю здійснювати управління державою в умовах гострої фінансово-економічної, соціальної та політичної кризи».

У ході обговорення виступили депутати від всіх фракцій, а також народні депутати Дмитро ШЕНЦЕВ, Валерій КАМЧАТНИЙ, Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА та Інна БОГОСЛОВСЬКА.

За текст вимоги проголосували 67 депутатів, утрималися 6.

Комуністи не брали участі у голосуванні у зв’язку з тим, що в текст звернення не додана їхня пропозиція про необхідність проведення імпічменту Президента. До цього своїх одно партійців закликала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА, яка на знак протесту покинула сесію. Нардеп заявила, що вона не хоче «брати участь у блефі, обмані і голому популізмі», і висловила жаль, що «Партія регіонів перестала бути тією силою, яка може добитися успіхів».