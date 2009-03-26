Харківщина має борги із зарплати в сумі 150 млн. грн.

Харків. 26 березня. УНІАН. Борги із зарплати в Харківській області на 1 березня цього року становлять 150 млн. грн.

Про це повідомив на сесії обласної ради голова облради Сергій ЧЕРНОВ.

«На жаль, - сказав С.ЧЕРНОВ, - за рівнем зарплати наша область поступається сусіднім областям. Впродовж 2008 року заборгованість із заробітної плати збільшилася в 1,9 рази, а за станом на 1 березня цього року заборгованість становить понад 150 млн. грн., і це при повсюдному зростанні цін. Так, впродовж 2008 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої виросли на 24,7%, на м`ясо - на 38,0%, на сало - більш, ніж в 2 рази».

С.ЧЕРНОВ звітував про виконання плану роботи облради, про свою діяльність, про реалізацію регуляторної політики і про роботу виконавчого апарату.

Головним загальним досягненням, на думку С. ЧЕРНОВА, стала свідома консолідація депутатів всіх політичних сил, представлених в обласній раді, для поліпшення життя всіх територіальних громад області і кожного її мешканця. Він відзначив, що «послідовна робота як представницької, так і виконавчої гілок, влади забезпечили виконання показників Програми економічного та соціального розвитку Харківської області, в якій сконцентровані основні завдання галузевих програм області».

За його словами, до обласного бюджету надійшло 789,7 млн. грн., що на 30,2% більше порівняно з показниками 2007 р. Крім того, завдяки принциповій позиції депутатів обласної ради, на капітальні витрати в 2008 році з обласного бюджету спрямовано 350 млн. грн. (у 2007 р. було 271 млн. грн.).

Голова облради відзначив, що в промисловості, незважаючи на загальний приріст виробництва в 2008 р. на 3,6%, фінансовий результат підприємств області становив майже 2,3 млрд. грн., що в 1,5 рази менше, ніж в 2007 р. А за підсумками 2008 року майже 37% підприємств області працювало зі збитками, які становлять 3,4 млрд. грн.., що на 1,8 млрд. грн. більше, ніж у 2007 р.

С.ЧЕРНОВ висловив тривогу ситуацією, яка склалася в сільському господарстві, і в першу чергу в тваринництві. «З 27 районів області - в 20 допущено зменшення поголів`я корів і молодняку. У 18 районах істотно зменшилося поголів`я свиней. У більш ніж у половині районів області зменшилося виробництво м`яса, у деяких районах це падіння перевищує 40%», - відзначив він. Голова облради переконаний, що ситуація в сільському господарстві вимагає від депутатів рішучіших дій.

У своєму звіті голова облради відзначив роботу депутатського корпусу в питаннях управління комунальною власністю. Так, за його словами, впродовж 2008 р. в 2,4 рази зменшилася сума збитків підприємств комунальної форми власності, за результатами минулого року вона становить 9,5 млн. грн.

«Вважаю за необхідне і докладаю максимум зусиль для плідної співпраці обласної ради зі всіма інститутами, як на регіональному, так і на державному рівні, з громадськими організаціями і засобами масової інформації для забезпечення стабільної життєдіяльності і розвитку Харківщини», - сказав на закінчення С.ЧЕРНОВ.

Депутати схвалили роботу голови облради. За це рішення проголосували 118 депутатів.