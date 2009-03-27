Захворюваність на туберкульоз у Харкові носить характер епідемії

Харків. 27 березня. УНІАН. Захворюваність на туберкульоз у місті Харкові має характер епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні міської санітарно-епідеміологічної станції, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

У повідомленні зазначається, що в 2007 - 2008 роках спостерігалося зниження захворюваності туберкульозом за останні 14 років. Рівень захворюваності нижчий попереднього року на 15,3% в 2007 році та на 2,2% в 2008 році (за прогнозом зростання до 60 хворих на 100 тисяч населення).

Проте, йдеться у повідомленні, захворюваність можна розцінювати як епідемічну, оскільки рівень захворюваності населення 6 районів вищий ніж середньоміський (54,2 на 100 тисяч населення). Захворюваність на туберкульоз дітей зросла в 2008 році на 17,1% в порівнянні з 2007 роком. Показник смертності від туберкульозу збільшився на 22,8% в порівнянні з 2007 роком.