Харківські депутати закликали звільнити всіх (доповнена)

Харків. 27 березня. УНІАН. Депутати Харківської облради звернулися до Верховної ради України з вимогами про необхідності проведення позачергових виборів до ВРУ, одночасних з цим виборів Президента України та відставки Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення на 40-й сесії V скликання обласної ради проголосували 87 депутатів (у залі були присутні близько 100, за списком 150 - УНІАН), 4 – утрималися.

У виступі головний доповідач з цього питання голова фракції Партії регіонів Віктор ХРИСТОЄВ зазначив, зокрема, що ухвалити таке звернення депутатів змушує «катастрофічне зубожіння» народу, неспроможність керівників України «управляти складним державним організмом», а також те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «дбають не про народ, а про вибори».

За словами В.ХРИСТОЄВА «антикризової програми, змін до бюджету та стратегії економічного розвитку України, таких обіцяних урядовцями, ніхто так і не побачив». «Викликає занепокоєння , - сказав він, - бажання влади зняти з себе персональну відповідальність за ситуацію в країні, і особливо хвилює те, що країну, населення та державний бюджет найвищі посадовці розглядають, як свій особистий ресурс».

Народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ (фракція Партії регіонів), який виступив на сесії, наголосив на необхідності, з його точки зору, виправити «помилку вибору влади». «Помилку треба виявити, визнати, і виправити», - сказав він.

Звертаючись до сесії, народний депутат Олексій ЛОГВИНЕНКО (БЮТ) закликав депутатів облради зайняти виважену і конструктивну позицію. «Ми мусимо відповідати за ті рішення, які ми ухвалюємо», - заявив нардеп. «Дуже легко руйнувати, але дуже складно будувати, - сказав він, - звертаючись до колег з проханням не діяти за принципом «чим гірше, тим краще».

Перед початком голосування була відхилена пропозиція депутата Ігоря ПІДДУБНОГО (БЮТ) про проведення перевиборів до всіх місцевих рад, а також про оголошення імпічменту президента, яку запропонував Володимир ЗАКОВОРОТНИЙ від фракції КПУ.

Депутати підтримали пропозицію Василя ТАРАНОВА (Блок Наталії Вітренко) звернутися з цим зверненням і до всіх інших обласних рад.

У тексті звернення до парламенту, яке було підготовлене фракціями Партії регіонів та «Віче», зазначено: «З метою об’єднання всіх гілок влади, консолідації суспільства для подолання існуючої політичної кризи призначити одночасно з позачерговими виборами до Верховної ради України вибори Президента України (з урахуванням положень Конституції, що діяли в момент виборів 2004 р.). «Враховуючи повну неспроможність уряду в подальшому забезпечувати належний рівень життя, розвиток і підйом економіки, функціонування ринку праці та дотримання соціальних гарантій і прав, прийняти рішення про відставку уряду».

В.ХРИСТОЄВ звернувся до депутатів з пропозиціюю просити голову облради Сергія ЧЕРНОВА зачитати текст звернення на мітингу, який організувала сьогодні у Харкові Партія регіонів.