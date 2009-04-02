На Московському пр-ті горів будинок
11:49, 02 квітня 2009Харьків
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Постраждала одна людина
Харків. 2 квітня. УНІАН. Сьогодні у 2-поверховому житловому будинку по Московському проспекту, 76 сталася пожежа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, можливою причиною пожежі міг бути вибух, і це зараз встановлюють фахівці.
За даними прес-служби, вогонь охопив чотири квартири. Пожежу було ліквідовано об 11.02.
Одна людина постраждала.
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