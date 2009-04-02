Курс валют у банках Харкова

Долар 8,18 - 8,25 грн.

Харків. 2 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 2 квітня: Мегабанк - купівля долара - 8,18 грн. (продаж - 8,3 грн.), євро - 10,6 грн. (11,1 грн.), Реал-банк - 8,24 (8,285), 10,9 (11,05), Базис - 8,25 (8,29), 10,85 (11,11) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 2 квітня Національного банку України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 1 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1019.9420 (на 1 квітня – 1024.7160) 10 RUR – 2.2683 (на 1 квітня – 2.2712).

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