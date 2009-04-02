Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 2 квітня. УНІАН. Видання «Дерло» з`ясувало, які ліміти на зняття готівки встановлені по картках проблемних банків і де з них можна зняти кошти.

«Надра»

На сайті банку з`явився список банкоматів, які завантажені готівкою. Інформація оновлюється щодня з понеділка по п`ятницю. Так, виходячи з цього списку, вчора у Києві працювали лише два банкомати «Надра» — по вул. Кудрі, 32, і вул.Машинобудівній, 50. Клієнтам фінустанови з міста Харкова пощастило більше — там завантажили грошима 36 банкоматів, в Дніпропетровську — 19, в Запоріжжі — 15, в Донецьку і Миколаєві — по 12, в Рівному і Черкасах — по 10.

Із зарплатних, пенсійних та соціальних карток у банкоматах і касах банку можна зняти не більше тисячі гривень на добу, з карток, на які перераховуються відсотки за депозитами, — до 100 гривень. У банкоматах інших фінустанов за картками банку «Надра» можна одержати не більше 50 гривень на добу.

За кордоном для власників зарплатних і пенсійних карт банку «Надра» встановлений ліміт у 850 гривень на добу. Зателефонувавши до контактного центру, цей ліміт можна збільшити до 2500 гривень. Власники депозитних карток мають можливість знімати в день за кордоном до 100 євро.

Родовід Банк

Власник карток Visa від Родовід Банку (а їх випущено банком трохи менше двох мільйонів) зняти гроші з банкоматів або ж розрахуватися в магазині не можуть — карти заблоковані.

До оплати і видачі готівки продовжують приймати картки Master Card. Кошти можна зняти лише в банкоматах банків-партнерів — Укрсиббанку, Укрсоцбанку, банку «Фінанси і Кредит», Ощадбанку, — причому не більше 50 гривень на добу. Ще на 300 гривень можна сплатити товари або послуги.

Трансбанк

Більше двох тижнів платіжні картки Трансбанку не приймаються не лише в банкоматах банків-партнерів, але і в торгових мережах. У банку пояснюють це боргами перед процесинговим центром, який перестав обслуговувати картки.

«Київ»

Тимчасовий адміністратор наприкінці минулого тижня розпорядився погасити борги банку на 100 тисяч доларів перед Українським процесинговим центром. Він обслуговує картки банку «Київ». Проте картки і банкомати все ще не працюють. «Передзвонюйте — повинні скоро запрацювати», — порадили у відділі платіжних карт «Києва», проте навіть приблизну дату початку роботи назвати не змогли.

Укрпромбанк

Власники карток банку в Києві можуть зняти гроші лише з банкоматів, які знаходяться в головному офісі на бул. Л.Українки, 26. Решта банкоматів готівкою не завантажується.

Ліміти за картками залишаються незмінними — 500 гривень за пенсійними і 1000 гривень за депозитними картами. Раніше задзвонивши до відділу платіжних карток можна було збільшити добовий ліміт до 2 тисяч гривень. «Зараз ми ліміти не збільшуємо», — сказав оператор інформаційної лінії Укрпромбанку.

«Національний Кредит»

Кошти за картами можна зняти лише в «рідних» банкоматах і не більше 300 гривень на добу. У торгових мережах карти «Національного Кредиту» не приймають. Гроші також можна зняти через POS-термінали, які знаходяться у відділеннях та філіалах банку.

«БІГ Енергія»

Картки цієї установи обслуговуються лише в головному офісі банку по вул. Комінтерну, 15. Гроші зняти в банкоматах «БІГ Енергії» або інших банків неможливо, розрахуватися в торгових мережах також не вийде. Ліміти щодо зняття готівки з картки через касу встановлені у розмірі 100 гривень на день.

Західінкомбанк

«Банкомати не працюють», — повідомили в київському філіалі банку по вул. В. Васильківська, 57/3. Не вийде зняти гроші в банкоматах інших банків або розрахуватися в торгових мережах. Кошти можна одержати лише у відділенні і не більше 100 гривень на день.

Банк «Причорномор`я», Одеса-Банк і БРР пластикових карток не випускали.