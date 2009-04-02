Пішов із життя Валерій Петросов

Харків. 2 квітня. УНІАН. 2 квітня на 70 році життя помер Валерій ПЕТРОСОВ, почесний генеральний директор КП «ВТП «Вода», депутат Верховної ради України V скликання.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, все своє життя В.ПЕТРОСОВ присвятив Харківському водопроводу. Його загальний трудовий стаж на підприємстві становить 46 років, з них 33 роки В.ПЕТРОСОВ очолював колектив харківських водопровідників. За ці роки, завдяки вмілому керівництву і високому професіоналізму, комунальне підприємство Вода перетворилося в одне з найбільших водопостачальних підприємств не тільки України, але й країн СНД.

Співчуття родині померлого висловив губернатор Арсен АВАКОВ, керівники управлінь. Облдержадміністрації.