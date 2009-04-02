Добкін відмовився зіграти «в козла»

1 квітня у Харкові відбувся перший відкритий чемпіонат міста з доміно.

Як передає кореспондент УНІАН, змагання, яке, за твердженням організаторів, зібрало «кращі доміношні уми», проходило в День сміху у саду Шевченка.

Ініціатором турніру, що пройшли під девізом «Приходьте, грайте, вдосконалюйте свою майстерність. Доведіть, що Ви кращі!», виступила Харківська міськрада.

Настрій глядачів трохи підупав, коли стало відомо, що серед «гігантів доміно» міста відсутній мер Михайло Добкін, участь якого напередодні була розрекламована комунальною пресою та іншими ЗМІ. Глядачі шкодували, що вперше прилюдно «забивати козла» у Харкові довелося без «головнокомандувача». В День сміху його було викликано «у справах» до столиці, пояснили журналістам чиновники.

Гіркоту підсолодив секретар міськради Геннадій Кернес. Права рука мера своїм усміхненим і впевненим виглядом давав зрозуміти, що бере гру на себе, і честь міста і влади буде відстоювати до кінця.

По-спортивному були налаштовані і два заступники мера – Віктор Христоєв та Ігор Шурма, а також всі інші учасники від міськради, яка виставила на турнір три команди.

«Вдарити по бездуховності та безкультур’ю» загалом вишли 30 команд, 9 з яких представляли райони міста.

Грав оркестр. Трохи осторонь чекав своєї участі цапок Доміно. Народ збуджено спостерігав і гадав, кому ж він дістанеться у винагороду.

Найбільше фанів збирав столик №21, за яким грала команда Кернес – Глузман. Пара дійшла до півфіналу, і її блискавичні поетапні перемоги викликали неабиякий інтерес преси. Між турами доводилося давати інтерв’ю. Г.Кернес зізнався, що з дитинства любить цю гру, і знає багато секретів. Він мав намір зійти на найвищу сходинку п’єдесталу, проте змушений був покинути турнір – покликали справи.

Перемога дісталася команді Жовтневого району у складі Вадима Григоренка та Рубена Аслананянца, якій і вручили цапа.

Володарем «срібних медалей» оголосили команду міськради у складі Геннадія Кернеса та Вадима Глушмана. Третє місце – за командою Київського району.

Суддя запевняв, що гра пройшла суворо за правилами, чесно, без порушень і шулерства. Хоча журналісти і всі, хто уважно спостерігав, не були впевнені в цьому.

Учасники турніру отримали призи у вигляді сухої вобли до пива.

Було обіцяно, що влада докладе всіх зусиль, аби в майбутньому змагання набули статусу всеукраїнського турніру, і столицею змагань у «забиванні козла» було оголошено Харків.

Фото Андрія Кравченка та Андрія Яригіна