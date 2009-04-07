Головним начземом на Харківщині призначено Вовка
08:26, 07 квітня 2009Харьків
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Аваков: корупції і розкраданню землі буде покладено край
|Анатолій ВОВК
Нового начальника було представлено колективу Управління в понеділок, 6 квітня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, призначення А.ВОВКА відбулося за поданням голови ОДА Арсена АВАКОВА.
Губернатор висловив сподівання, що новий керівник Упрземресурсів наведе лад у сфері землекористування.
«Сподіваюся, що призначення Анатолія ВОВКА начальником облуправління земельних ресурсів покладе край корупції та незаконному захопленню землі на Харківщині», - сказав А.АВАКОВ.
А.ВОВК очолював Харківське облуправління земельних ресурсів з 2002 по 2005 рік за часів губернатора Євгена КУШНАРЬОВА. Ще раніше він відав земельними питаннями в Харківському міськвиконкомі.
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