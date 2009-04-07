Головним начземом на Харківщині призначено Вовка

Харків. 7квітня. УНІАН. Начальником Харківського обласного управління земельних ресурсів призначено Анатолія ВОВКА.

Нового начальника було представлено колективу Управління в понеділок, 6 квітня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, призначення А.ВОВКА відбулося за поданням голови ОДА Арсена АВАКОВА.

Губернатор висловив сподівання, що новий керівник Упрземресурсів наведе лад у сфері землекористування.

«Сподіваюся, що призначення Анатолія ВОВКА начальником облуправління земельних ресурсів покладе край корупції та незаконному захопленню землі на Харківщині», - сказав А.АВАКОВ.

А.ВОВК очолював Харківське облуправління земельних ресурсів з 2002 по 2005 рік за часів губернатора Євгена КУШНАРЬОВА. Ще раніше він відав земельними питаннями в Харківському міськвиконкомі.