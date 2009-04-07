Проблемні банки: хроніка подій

10:59, 07 квітня 2009
Харьків
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Як щодо золота?

Харків. 7 квітня. УНІАН. Столичне видання «Дело» з`ясувало, чи викупляють проблемні банки золоті злитки, раніше продані населенню.

Родовід Банк

На сайті банку вказано: «Ставши власником банківського металу, клієнти Родовід Банку зможуть продати злиток банку, залишити злиток на збереження в банківському сейфі». Продати золото клієнти вже не можуть — після введення тимчасового адміністратора фінустанова припинила роботу з банківськими металами.

Правда, продати злиток, придбаний в «Родовіді», можна іншим банкам. «Звертайтеся в інші комерційні банки, які працюють зараз із банківськими металами», — порадили в колл-центрі. Коли поновиться робота фінустанови з банківськими металами, в банку сказати не змогли.

«Надра»

Вчора ціна купівлі грама золота в 100-грамовому злитку становила 215,3 гривні, продажу — 285,9 гривні. Проте ці курси встановлюються тільки для виплати відсотків за депозитом у металі.

Проводити операції з банківськими металами в деяких відділеннях припинили вже давно. «Ми ще до введення тимчасової адміністрації припинили викупляти злитки», — заявили у відділенні банку по вул. Кудрі, 32.

У прес-службі «Надра» повідомили, що установа купує злитки в головному офісі за наявності грошових коштів у касі та експерта. «Якщо експерта немає на місці, то відділення бере золоті злитки на перевірку», — пояснили у прес-службі.

Трансбанк

Банк продовжує здійснювати операції з банківськими металами. Щоб продати злиток, потрібно прийти у відділення Трансбанку по вул.Фізкультури, 9, з 9.00 до 13.00. Саме в цей час працює експерт, який проводить оцінку металу.

До фінустанови треба наперед зателефонувати і попередити про візит. «Попередьте нас вранці, що прийдете зі злитком, — ми приготуємо гроші», — порадив співробітник. Незважаючи на те, що в касі грошей немає навіть на виплату зарплат і соціальні виплати, близько 23 тисяч гривень на викуп 100-грамового злитка золота в банку пообіцяли знайти.

БРР

На сайті установи курс купівлі золота вчора був установлений на рівні 120 гривень за грам у злитку будь-якого номіналу, курс продажу — 235-270 гривень за грам залежно від ваги злитку.

Проте придбане раніше у БРР золото продати банку назад не вдасться, та й купити теж не вийде. «Ми зараз із золотом не працюємо, передзвоніть за півтора тижні», — порадили в головному офісі.

Укрпромбанк

Фінустанова поки не купує і не продає банківські метали. «У нас на ці операції введено мораторій. Можете реалізувати злиток в банку «Фінанси і Кредит», або ж Правекс-банку», — порадили у відділі роботи з банківськими металами Укрпромбанку.

На сайті установи останні готівкові курси золота виставлені за 19 січня цього року. «Свіжі» курси золота в банку вивішуються тільки безготівкові, вчора вони становили 195 гривень (купівля) і 258,64 гривні (продаж) за грам золота.

Банки «Київ», «Національний Кредит», Західінкомбанк, «Причорномор`я», Одеса-Банк і банк «БІГ Енергія» операції з банківськими металами раніше не проводили.

Золото можна здати в «чужому» банку

У деяких фінустановах (у яких не введена тимчасова адміністрація) дійсно готові викупляти золоті злитки, придбані клієнтами в банках, що зазнають на даний момент фінансових труднощів.

Так, «Фінанси і Кредит» купує злитки будь-якого номіналу за адресами: вул. Володимирська, 37, вул. Індустріальна, 27, бул. Лесі Українки, 24. Фінустанова викупляє «чужі» злитки щодня з 9.00 до 17.00. Вчора за грам золота в 100-грамовому злитку в банку готові були платити 221 гривню. Головне, щоб злиток був не подряпаний, запечатаний і сертифікований.

Золоті злитки, придбані в інших банках, викупляють також Правекс-банк, Приватбанк, VAB Банк, Діамантбанк, «Сбербанк Росии», «Форум», Укргазбанк, «Київська Русь» та інші. За даними finance.ua, вчора середній курс купівлі банками золота становив 212,6 гривні за грам.

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