На Харківщині горять села

Харків. 7 квітня. УНІАН. Внаслідок необережного спалювання торішньої сухої трави на Харківщині сталися пожежі в трьох селах, що ледве не призвело до загибелі людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України в Харківській області, загалом минулої доби рятувальникам довелося 33 рази виїжджати на гасіння пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, сміття та очерету.

За даними прес-служби, сильна пожежа сталася в селищі Липці Харківського району, де внаслідок виникнення вогню на болоті палала трава на площі 3 га і зайнялося кількох приватних володінь.

У селищі Перковка Вовчанського району вогонь від сухої трави, що горіла на площі 2 га, перекинувся на найближчі будинки, внаслідок чого загорілися 2 приватних будинки і сарай.

В селищі Юрченкове Чугуївського району вогнем була охоплена суха трава та покинуті будівлі, що розташовувалися поблизу.

Також великі загоряння сухої трави сталися в Київському та у Фрунзенському районах Харкова.

Керівництво Управління МНС висловило занепокоєння стрімким зростанням пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, сміття та очерету і звернулося до мешканців області з попередженням, що вогонь може перекидатися на будівлі, ліси, опори електромереж, газові підстанції та мережі і призвести до людських жертв.