Фельдман: і щоб кожен відчитався

Харків. 7 квітня. УНІАН. Народний депутат України, уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) пропонує керівництву Харківської обласної та міської рад зажадати публічного звіту про виконану роботу від кожного народного депутата-харків`янина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, народний депутат вважає, що, як члени найвищих органів представництва інтересів міської та обласної общини, депутати міської та обласної рад мають на це повне політичне право.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, звіти народних депутаті про свою роботу могли б бути представлені на сесіях рад.

«Такий звіт можна було б вислухати на позачергових сесіях облради і міськради в червні-липні. Це могло б стати корисною політичною традицією у Харкові. Відмова того чи іншого депутата від звіту про виконану роботу теж була б показовою і відображала б ступінь відповідальності депутатів перед своїми виборцями», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він вважає, що кожен із 16 народних депутатів-харків`ян - від КПУ, ПР, НСНУ і БЮТ - не рідше одного разу на рік повинен звітувати про подані законопроекти, підписані звернення і запити, проведені зустрічі з виборцями тощо.

«Я готовий першим зробити такий звіт і показати приклад, якщо керівництво облради і міськради відгукнеться на цю ідею», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат-бютівець вважає, що подібна ідея могла б бути закладена в новому проекті конституційних змін у розділі «Відповідальність чиновників та виборних осіб перед виборцями».