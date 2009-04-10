У Харкові в п’ятницю сніг

Харків. 10 квітня. УНІАН. У п’ятницю, 10 квітня, на території України очікується зниження температури і незначні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, у західних областях короткочасний дощ, подекуди з грозою. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті до 22° тепла (в Карпатах протягом доби 3-8° тепла).

На решті території місцями невеликий дощ (вночі на сході з мокрим снігом), лише у південній частині переважно без опадів. Температура вночі 1-6°, вдень 9-14° тепла; у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. Вітер в Україні південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві та Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.