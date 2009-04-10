Камчатний потрапив у немилість: заст. міністра вимагає від нардепа 1 млн.
09:01, 10 квітня 2009Харьків
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Суд призначений на 14 квітня
|Валерій КАМЧАТНИЙ
Відповідну заяву 1-й заступник міністра промислової політики України подав до Дзержинського районного суду міста Харкова, повідомляє АТН.
Видання нагадує, що після засідання колегії Харківської облдержадміністрації в інтерв`ю телеканалам Валерій КАМЧАТНИЙ заявив про навмисне доведення підприємства до банкрутства.
В.НЕМИЛОСТИВИЙ вимагає від народного депутата спростування цієї інформації та компенсацію за моральний збиток у розмірі 1 млн. грн. Попереднє судове засідання призначене на 14 квітня 2009 року.
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