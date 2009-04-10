Камчатний потрапив у немилість: заст. міністра вимагає від нардепа 1 млн.

Харків. 10 квітня. УНІАН. Колишній генеральний директор заводу ім. Малишева Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ хоче відсудити у народного депутата Валерія КАМЧАТНОГО один мільйон гривень за моральний збиток.

Відповідну заяву 1-й заступник міністра промислової політики України подав до Дзержинського районного суду міста Харкова, повідомляє АТН.

Видання нагадує, що після засідання колегії Харківської облдержадміністрації в інтерв`ю телеканалам Валерій КАМЧАТНИЙ заявив про навмисне доведення підприємства до банкрутства.

В.НЕМИЛОСТИВИЙ вимагає від народного депутата спростування цієї інформації та компенсацію за моральний збиток у розмірі 1 млн. грн. Попереднє судове засідання призначене на 14 квітня 2009 року.