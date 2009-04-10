НП у Харкові: мати і дочка підпалили себе, вимагаючи повернення вкладу

Харків. 10 квітня. УНІАН. Сьогодні вранці у Харкові облилися бензином і підпалили себе дві вкладниці банку «Надра».

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, таким чином мати і дочка (67 і 48 років відповідно) протестували проти неповернення вкладів.

Подія сталася вранці близько 10.30 на вулиці Академіка Павлова.

За словами співрозмовника агентства, спроба самоспалення не мала трагічних наслідків, оскільки жінок вчасно врятували.