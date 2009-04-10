НП у Харкові: мати і дочка підпалили себе, вимагаючи повернення вкладу
10:45, 10 квітня 2009Харьків
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Подів в банку Надра
Харків. 10 квітня. УНІАН. Сьогодні вранці у Харкові облилися бензином і підпалили себе дві вкладниці банку «Надра».
Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, таким чином мати і дочка (67 і 48 років відповідно) протестували проти неповернення вкладів.
Подія сталася вранці близько 10.30 на вулиці Академіка Павлова.
За словами співрозмовника агентства, спроба самоспалення не мала трагічних наслідків, оскільки жінок вчасно врятували.
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