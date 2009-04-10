Південна залізниця додасть 5 поїздів на Великдень
12:56, 10 квітня 2009Харьків
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Укрзалізниця - 33
Харків. 10 квітня. Залізниці України продовжують призначати додаткові потяги на найпопулярніші напрями до Великодня і травневих свят.
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», станом на 9 квітня до розкладу додатково включено 33 потяги.
Зокрема, Львівська залізниця і Південна залізниця призначили по 5 потягів, Південно-західна залізниця – 8 потягів, Придніпровська – 7 потягів, Одеська і Донецька залізниці – по 4 потяги.
Крім того, 9 потягів (два з них транзитні) призначили російські залізниці.
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