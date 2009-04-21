Депутат-регіонал обстріляв патруль ДАІ

Харків. 21 квітня. УНІАН. 16 квітня на перехресті Красношкільної набережної і вулиці Університетської виник конфлікт між співробітниками ДАІ та водієм автомобіля «Skoda Octavia» з державним номером АХ 42-83 ВМ. Водій іномарки - депутат Харківської обласної ради Юрій ЖИТЄНЬОВ почав стріляти по автомобілю «Volkswagen», у якому знаходилися співробітники ДАІ. Про це повідомляє Медіа-група «Об`єктив».

Депутат облради гумовими кулями пошкодив автомобілю «Volkswagen» вікно та двері з боку водія. За даними «Об`єктива», авто, за кермом якої знаходився Юрій ЖИТЄНЬОВ, належить дружині екс-голови облради, депутата облради Василя САЛИГІНА - Юлії. Юрій ЖИТЄНЬОВ кілька років пропрацював водієм Василя САЛИГІНА.

В центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області факт стрілянини підтверджують. Як повідомив Медіа-групі «Об`єктив» начальник ЦЗГ Сергій ДЯГЕЛЄВ, зараз міліція проводить перевірку щодо цього інциденту. Але прізвищ учасників конфлікту правоохоронці не називають.