У Харкові впали одразу 4 стовпи

Харків. 21 квітня. УНІАН. У Харкові на перехресті вулиць Кибальчича і Північнокавказької сталася НП. Завдяки щасливому випадку жертв і постраждалих немає. Наслідки ліквідовуються.

Як повідомляє портал «Главное», у понеділок близько 16-ї години на проїжджу частину і пішохідні доріжки вулиць Кибальчича і Північнокавказькою (район Липового Гаю) одночасно впали чотири бетонні електричні опори разом з дротами. Людям повезло - не постраждали ні пішоходи, ні автомобілісти, ні ті, хто знаходився на автобусній зупинці, розташованій поблизу від місця події.

ЧП сталося через старе сухе дерево, яке раптово впало на дроти, а потім і на проїжджу частину вулиці Кибальчича. З незрозумілої причини відбулася справжня ланцюгова реакція, і стовпи один за одним з гуркотом повалилися на землю, як кісточки доміно.

Потрібно віддати належне працівникам автоінспекції. Через яких-небудь п`ять хвилин вони першими прибули на місце аварії і відразу ж зайнялися своїми прямими обов`язками - забезпечували безпеку на дорогах. В даному випадку найбезпечніше було знаходитися на деякій відстані від лежачих на асфальті електрокабелів.

Місцеві жителі побоюються, що після такого ЧП їм тривалий час доведеться обходитися без світла.

Втім, немає сумнівів у тому, що всі несправності з часом усунуть, і світло рано чи пізно у людей з`явиться. Питання в іншому - що це за бетонні електроопори такі, які падають, варто лише гарненько потягнути за дріт? І що це за бетон такий застосовується електриками для зведення опор, якщо один бетонний стовп на вулиці Північнокавказької зламався навпіл?!

А ще місцеві жителі цікавляться - де ще у Харкові встановлені бетонні опори приблизно такої ж якості?