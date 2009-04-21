В середу на Сході не потеплішає

Харків. 21 квітня. УНІАН. У середу, 22 квітня, на території України за прогнозами синоптиків утримається мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви східного вітру 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі будуть заморозки у повітрі 0-5°, у східній частині та на півночі Лівобережжя до 12°, лише на узбережжі морів нічна температура 1-6° тепла; вдень в Україні 9-14° тепла, на Прикарпатті до 18°; на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі по області будуть заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 9-14° тепла. По м. Києву вночі заморозки 0-2°, температура вдень 11-13° тепла.