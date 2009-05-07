Курс валют у банках Харкова

Долар 7,95 – 8,025 грн.

Харків. 7 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 7 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,06 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,97 (8,03), 10,55 (10,72), Меркурій - 7,95 (8,03), 10,5 (10,75), Реал-банк - 8,025 (8,055), 10,63 (10,75) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 7 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 6 травня – 770.0000), 100 EUR – 1025.7940 (на 6 травня – 1032.0310), 10 RUR – 2.3413 (на 6 травня – 2.3465).

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